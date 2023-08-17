Wilfried Zaha, Fildişi Sahili’nde 4. Lig kulübü satın aldı

Son Güncelleme: 17.08.2023 18:35
Galatasaray’ın yeni yıldızı Wilfried Zaha, ülkesi Fildişi Sahili’nde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D’Abengourou’yu satın alarak genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.
Süper Lig devi Galatasaray’ın yeni yıldızı Wilfried Zaha, ülkesi Fildişi Sahili’nde 4. Lig’de faaliyetini sürdüren bir kulüp satın aldı.
KULÜP ALARAK ORADAKİ GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYOR
The Sun’da yer alan habere göre, Fildişi Sahilli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı. Zaha, ülkesinde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D’Abengourou’yu satın alarak oradaki genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.
KARDEŞİ KULÜP SATIN AL DEDİ
30 yaşındaki yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, “Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, futbol satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar” açıklmasını yapmıştı.
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