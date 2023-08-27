WORLDEF, e-ticaret firması RollRockers’ın ortağı oldu

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF, e-ticaret firması RollRockers’ın ortağı olduğunu duyurdu. Bu ortaklık ile WORLDEF, e-ticaretten e-ihracata sektörün her kademesinde yer alarak bünyesindeki markaların önünü açmayı hedefliyor.

Ortaklıklarına ilişkin açıklamada bulunan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “WORLDEF Ventures olarak global e-ticaret markaları satın alan ve iştirakimiz ShopiVerse altyapısında faaliyet gösteren RollRockers’in ortağı olduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklıkla beraber grup şirketlerimizle, etkinlikten teknolojiye ve e-ticaretten e-ihracatın ta kendisine kadar tüm sektörün orta yerinde durduğumuzu belirtmeliyim. Bu ortaklık önümüzdeki süreçte sektöre birçok yenilik getirecek” dedi.

“YATIRIMLARIMIZI ARTIRARAK DEVAM ETTİRİYORUZ”

Türkiye’nin büyük potansiyelini ve dinamik e-ticaret pazarını en iyi şekilde gördüklerini belirten Nart, “Bu nedenle bu pazara yönelik yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Sadece mevcut durum değil, aynı zamanda gelişen büyüme fırsatlarını da göz önünde bulundurarak, daha iyi hizmet verebilmek ve pazarda katkı sağlamak için çabalıyoruz. Amacımız, e-ticaretin her kademesinde yer alarak Türk şirketlerini hem yerel hem de globalde en üst düzeye çıkarmaktır. Bu süreçte, teknolojinin de gücünü kullanarak, sektörün standartlarını yükseltmeye ve daha ileri seviyelere taşımaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜMEMİZİ HIZLANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

Ortaklıkla ilgili RollRockers CEO’su Vural Çavuşoğlu ise “RollRockers, 2019 yılında kurmuş olduğumuz ve ilk kez halı kategorisinde üretim yaparak başladığımız bir hikaye. Bugün WORLDEF ortaklığımızla birlikte elde ettiğimiz fonları, yeni marka alımı ve marka geliştirme süreçlerine odaklayarak, büyümemizi hızlandırmayı amaçlıyoruz. Özellikle çalıştığımız markaları global, rekabet gücü yüksek, farklılaşmaya açık ve sürdürülebilir büyüme odaklı olarak etkin tedarik zinciri sistemi oluşturabileceğimiz şekilde alıp, çok kanallı olarak planlıyoruz. Markalarımız e-ticaret tarafında büyüyor ve buna paralel hacim artıyor. Bu da aynı zamanda B2B birçok iş fırsatı üretiyor. İş modelimizin birincil önceliğinin D2C büyüme, ardından ise B2B iş ortaklıkları ile markayı daha bilinir ve değerli kılmak olduğunu belirtmeliyim. Bu ortaklığın büyük bir başarı hikayesine dönüşeceğine, markalara, girişimcilere, e-ticaret KOBİ’lerine daha hızlı erişim sağlayacağımıza ve bu yönüyle ekosistemin gelişmesine birlikte katkı yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

ROLLROCKERS HAKKINDA

Marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

“RollRockers, markaları satın alıp kendi bünyesinde farklı kanallarla dijital odaklı satışa açan, büyüten, ölçeklendiren bir iş modelini benimsiyor. RollRockers, ev dikeyinde konsantre olmuş ürün ve marka geliştiren bir roll-up e-ticaret marka grubu şirketidir. Bu kategorinin alt kategori dikeylerinde uzmanlaşmış private label markalar üreterek, güçlenmeyi hedefleyen şirket, ayrıca ev kategorisi dışındaki niş alanlarda da rekabet ve karlılık gücü yüksek markalara destek veriyor. Global satışlarda ana kanal noktası Amazon başta olmak üzere birçok pazaryeri olan RollRockers, potansiyeli yüksek ama bütçe, ekip, bilgi yetersizliği gibi sebeplerle büyüyemeyen satıcı markaları ana hedefine alıyor. Şirket, dijital öncelikli markalaşmayı ilke edinerek globalde görünürlüğü artırıyor.”