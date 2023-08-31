Yakakent Belediye Başkanı Siyez Buğdayı Üreticileriyle Buluştu

Son Güncelleme: 30.08.2023 19:22

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, siyez buğdayı eken üreticilerle bir araya geldi. Kıyma, belediye olarak siyez buğdayı eken üreticileri desteklediklerini söyledi. Siyez buğdayının önemine değinen Kıyma, buğdayın organik pazarda yerini aldığını ve markalaşma çalışmalarının sonucunda ilk mahsullerini aldıklarını belirtti. Ayrıca, belediyenin organik ekmeklik un için faaliyete geçirdiği su değirmenlerinde organik siyez buğdayının öğütüleceğini de ekledi.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, siyez buğdayı eken üreticilerle bir araya geldi.

Kıyma, belediye olarak siyez buğdayı eken üreticileri desteklediklerini söyledi.

Ata tohumu olarak bilen ve diğer buğdaylara nazaran daha yüksek besleyiciliği ile öne çıkan siyez buğday ekiminin önemli olduğu belirten Kıyma, “Siyez buğdayı son yıllarda organik pazarda yerini alarak ülkemizde ve dünyada aranan kıymetli bir ürün haline geldi. Belediye olarak bu bilinçle üzerinde çalıştığımız siyez buğdayı için gerekli incelemeleri yaptırdık, markalaşma yolundaki projemizi hayata geçirme çalışmalarımızın sonunda ilk mahsulümüzü bu yıl aldık.” dedi.

Kıyma, geçen yıl tamir ve tadilatını yaparak organik ekmeklik un için faaliyete geçirdikleri su değirmenlerin organik siyez buğdayını öğüteceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA



