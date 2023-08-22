Yalova Emniyeti’nden motosiklet denetimi – Son Dakika

Yalova Emniyeti’nden motosiklet denetimi

YALOVA – Yalova Emniyeti Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde motosikletlere yönelik denetimlerini arttırdı.

Polis denetimlerde sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarırken uymayanlara da cezai işlem uyguluyor. Denetimlerle ilgili bilgi veren Yalova Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Engin, son 7 aylık süreçte yapılan çalışmalarla ilgili, “Yalova ilimizde trafiğe kayıtlı 14 bin 500 adet motosikletimiz var. 7 bin 800 denetlememiz olmuştur. 277 kazada 335 yaralımız oldu. 2 bin 355 sürücümüze kask takmamaktan ceza takbik ettik. Amacımız burada cezadan daha çok eğitici, öğretici olup can güvenliğini ortaya çıkarmak. Biz bu konuda Yalova halkından da desteklerini ve anlayışlarını bekliyoruz. Biz gece gündüz, günün 24 saati şehirler arası yollarımızda, ana yol, talihi yol ve caddelerimizde sürekli uygulamalara devam ediyoruz özveriyle bu denetlemelerimiz devam edecek. Yalova halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz, herkesin anlayışını istiyoruz” dedi.

Motosiklet sürücülerinden beklentilerini de açıklayan Engin, “Biz motosiklet sürücülerimizden öncelikle trafik işaret ve levhalarla, hız limitlerine riayet etmelerini bekliyoruz. Kendilerinin kurallara mutlaka uymalarını istiyoruz. Kask mutlaka olmazsa olmazımız. Kaskları mutlaka takmalarını istiyoruz. Dönüşlerde mutlaka araçları kontrol etmelerini istiyoruz. Araç sürücülerinin de motosiklet sürücülerini dikkate almalarını, onlara değer vermelerini istiyoruz. Özellikle motosiklet sürücülerinin reflektörlü kıyafet giymelerini istiyoruz. Bakanlığımızdan bu konuda talimat da geldi” diye konuştu.