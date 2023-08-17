Yan yana dizilen biçerdöverler rekor için hareket etti

Sivas Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 14 bin 600 dekar alana ekilen tohumluk tritikale yem bitkisi hasadı başladı, hasatta rekor hedefleniyor

SİVAS Sivas Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 14 bin 600 dekar alana ekilen tohumluk tritikale yem bitkisi hasadı biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle başladı.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi tarafından ekim ayında 14 bin 600 dekar alana tohumluk tiritikale bitkisinin ekimi yapıldı. Buğday ve çavdar bitkilerinin melezi olan genelde hayvan beslemesinde kullanılan tritikale için hasat zamanı geldi. Devasa tarlalara giren biçerdöverler aynı anda tarihi üretim için harekete geçti. Yan yana dizilen biçerdöverler tiritikale hasadına başladı. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle geçtiğimiz yıl dekar alanda ortalama 200 kilogram mahsul alınırken bu yıl bu oran yüzde yüzün üzerinde artarak ortalama 450 kilogram oldu. Ülkemizin yem bitkisi ihtiyacının yüzde 50’sinin karşılandığı bu işletme kendi tarihinde üretimde bir rekora imza atması bekleniyor. Hasadın yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor. Hasattan tahmini 6.200 ton ürün bekleniyor.

“Ülkenin yem bitkisi ihtiyacının yüzde 50’sini bu işletme karşılamaktadır”

Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, ortalama verimin 450 kilogramın üzerinde olduğunu ifade ederek, ” Şu an hasada başladık. Hasadımız gayet güzel gidiyor. Ortalama verimimiz 450 kilogramın üzerinde. Sulu da ise 565 kilogram verim aldık, hasadını yaptık. Fakat bu sene yağış bol olunca hem suluda hem kuruda verimimiz bol oldu. Verimi etkileyen nedenlerin başında toprak işlemesi gelir. Toprağı zamanında işlersen, zamanında toprakla tohumu buluşturursan, zamanında gübrelemeyi yaparsan Rabbim de sulamayı iyi yaptığı zaman verim mükemmel olur. Ülkenin yem bitkisi ihtiyacının yüzde 50’sini bu işletme karşılamaktadır” dedi.

“Bu yıl, Ulaş TİGEM’in tarihi bir rekoru olacak”

Ulaş TİGEM’in bu yıl rekor kıracağını söyleyen Keskin, ” Bu yıl yağışlarımız çok güzeldi. Ekili arazi üzerine düşen miktar 400 kilogramın üstünde oldu. Zamanında yağmur yağdı, biz de zamanında gübreleme ve ilaçlama yaptığımız için ortalama verimimiz 450 kilogramın üzerinde. 14 bin 600 dekar tritikale alanımız var. 2 bin 800 dekar korunga ekili alanımız var. 6 bin 800 dekar da hasıl fiğ ekili alanımız var. Bu işletmede yağış güzel olduğu zaman çok güzel verim alınır. Toprak işlemesi TİGEM’de gelenek olmuştur. Ekim zamanında yapılır. Tarihleri bellidir. Gübreleme, ilaçlama zamanında yapılır. Olgunlaşma dönemine girildiği zaman da hasat yapılır. Şu anda 5 tane biçerdöverimiz çalışıyor. 2 kamyon kantara götürüyor, tartıldıktan sonra dökülüyor. Döküldükten sonra bir taraftan da selektör yardımı ile eleme yapılıyor. Aynı zamanda tohum hazırlanıyor. Geçen yıl ortalama 200 kilogramdı. Bu yıl yüzde yüzün üstündeyiz. Şu anda hasadımız bitmedi ama ortalama 450 kilogram mahsul alınıyor. Belki de üzerine çıkabilir. Bu yıl, Ulaş TİGEM’in tarihi bir rekoru olacak. Yaklaşık 10 gün sonrada hasadımız biter” diye konuştu.