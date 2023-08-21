Yarım asırdır terzilik mesleğini sevgiyle yapıyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Recep Püsür, terzilik mesleğini elinden düşürmediği makas ve mezurasıyla yarım asırdır büyük bir aşkla yapıyor.

Püsür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden terziliğin revaçta olduğunu, diğer mesleklere göre daha çok ilgi gördüğünü söyleyerek, hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasıyla mesleğinin sönmeye başladığını ifade etti.

Emekli olduktan sonra memleketine dönerek mesleğini yapmaya devam ettiğini belirten Püsür, şöyle konuştu:

“İlkokulu bitirdikten sonra 13 yaşımda İstanbul’a gittim ve terzilik mesleğini seçtim. Bir terzinin yanında 5 yıl çırak olarak çalıştım ve bu sürenin sonunda kendi iş yerimi açtım. 20 yıl kadar kendi iş yerimde çalıştım. O dönemde iş çoktu. Farklı firmalara ve iç piyasaya çok iş yaptık. Eskiden çırak bulabiliyorduk, iş gücü fazlaydı ancak son yıllarda çırak bulamaz olduk. Hazır giyim sektörü artığından dolayı çıraklık yapan olmadığı için eleman sıkıntısı başladı. Konfeksiyon sektörü ile birlikte insanlar terzide çırak olmaktansa, konfeksiyonlarda makineci olmaya heves etti.”

Şu dönemde insanların pahalı geldiği için özel dikim elbise giymediğini kaydeden Terzi Püsür, “Ben kendim bile hazır giyim tercih ediyorum ucuz olduğu için. Artık herkes ısmarlama giyemiyor. İlk başladığımız yıllarda çok yoğun iş vardı, şimdi o işlerimiz yok. Şimdi insanlarımız hazır giyime döndü. Hazır giyimin başlamasıyla terzilik mesleği de öldü. İnsanlarımız elbise siparişi vermiyor, artık ünlü firmaların markalarını istiyor, insanlarımızda marka hevesi başladı. Etiket meraklısı olduk.” diye konuştu.

Püsür, yarım asırdır bu mesleği yaptığını dile getirerek, “Emekli oldum ancak mesleğimi sürdürmek istiyorum. Çocuklarımı bu mesleğimle büyütüp okuttum ve evlendirdim. Emekli olmama rağmen makasım ve mezuram hala elimde. İşimi severek yapıyorum, ölünceye kadar da mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Emekli oldum diye işimi, mesleğimi bırakmak istemiyorum, insanlarımıza hizmet etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.