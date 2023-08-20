Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2’si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı

Son Güncelleme: 20.08.2023 14:22
Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı.
Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucu yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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