Yasmani Copello Escobar, 2024 Paris Olimpiyatları için kota aldı

Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 3’üncü gününde 400 metre engelli branşının yarı finalinde yarışan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 2024 Paris Oliimpiyatları için kota aldı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonanın 3’üncü gününde Yasmani Copello Escobar, yarıştığı 400 metre engelli branşında serisini 48.66’lık dereceyle 6’ncı bitirerek olimpiyat kotası aldı. Yasmani Copello Escobar, Kaan Kigen Özbilen, Ersu Şaşma ve Salih Korkmaz’ın ardından olimpiyat kotası alan 4’üncü sporcu oldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre engelli yarışında elde ettiği dereceyle, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar’ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli sporcularımızdan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota haberleri gelmeye devam ediyor. Budapeşte’de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden milli atletimiz Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışındaki 48.66’lik derecesiyle Paris 2024 vizesi alarak, 4. kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı kazanmış oldu. Milli atletimize gösterdiği çabasından dolayı teşekkür ediyor, kendisine Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”