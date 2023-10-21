Yenice ilçesi doğalgaza kavuştu – Son Dakika

Karabük’ün Yenice ilçesine doğal gaz verildi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice ilçesini ziyaret etti.

Çalışmaların tamamlandığı Özal Mahallesi’nde doğal gaz bağlanan Hasan ve Meryem Kayalı çiftinin evine giden Şahin, Keskinkılıç ve Salt, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Yenice’ye doğal gazı verebildiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 yıllık süreçte 81 ildeki tüm ilçelere doğal gaz verilmesine yönelik bir vizyonunun olduğunu belirten Şahin, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da bu vizyonun farkında ve çalışmalarını buna yönelik yürütüyor. Dolayısıyla biz de bu çerçevede Karabük’teki tüm ilçelerimize en geniş kapsamda doğal gaz hizmeti açısından faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç ve Salt da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayalı çifti ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Biz bunu istiyorduk. Doğal gaz gelmesinden tabii ki memnunuz. Hem rahat edeceğiz hem de ısınacağız. Her şeyiyle faydalanacağız.” açıklamasında bulundu.