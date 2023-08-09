Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kültür fizik hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.