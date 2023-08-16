Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu’nun Kırşehir bağlantı yolu 19-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Düzce devlet yolunun 4-6. kilometrelerinde Kozluk Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla sağ ve sol taşıma yönünde ikişer şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 44-45. kilometrelerindeki (Çardak Havalimanı kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Torul-Gümüşhane yolunun 42-54. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 14 tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Malatya-Sivas yolunun 13. kilometresinde Hasan Çelebi Viyadüğü’ndeki derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 41-45. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 52-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sol şeritten gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.