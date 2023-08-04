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Yolu şaşıran sürücü merdivenlerden indi

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Ağustos 4, 2023 20:20
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Yolu şaşıran sürücü merdivenlerden indi

KARABÜK – Karabük’te bir sürücü yolu şaşırarak merdivenlerden inerken kısa süreli panik yaşadı.

Merkeze bağlı 1042 No’lu Sokak’ta kadın sürücü otomobiliyle seyir halindeyken önünde bulunan merdivenleri fark edemedi. Otomobiliyle merdivenlerden inen sürücü ve otomobildekiler kısa süreli panik yaşadı. Otomobilin yolu şaşırarak merdivenlerden indiği anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Ramazan Eliyazıcı, kadın sürücünün kot farkını görmediğini, merdivenlerden düştüğünü ve personelin yardım ettiğini belirtti.
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