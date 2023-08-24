SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat 13. Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, “Yozgat tarım ve hayvancılıkta gayet başarılı bir il. Bu başarının perçinlenmesi için de makineleşme önemli” dedi. Traktörlere bakan çiftçi ise fiyatların çok yüksek olmasından yakındı.

Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgesi Yozgat’ta bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Tarım ve Hayvancılık Fuarı’ törenle açıldı. 27 Ağustos Pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarda 120 firma 380 marka ile katılım sağladı.

Tarım ve hayvancılık ekipmanlarının sergilenip, tanıtım ve satışının yapıldığı fuarın açılışını Yozgat Valisi Mehmet Ali Polat, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ile katılımcı firma ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birlikte yaptı. Katılımcılar açılış sonrasında fuar alanındaki stantları gezip, bilgi aldı. Bölge çiftçisinin ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin güncel tarım teknikleri ve teknolojileri ile buluşmasının hedeflendiği fuar Pazar gününe kadar her gün sabah saat 10.00’dan 20.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ın Anadolu’muzun tam ortasında toprağın yoğrulduğu, terle karıştığı, ürüne üretime dönüştüğü bir coğrafya olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Hem tarım hem hayvancılık konularında Yozgat’ımızı bir adım daha ileri taşımak üzere Ticaret Odası Başkanımız arkadaşlarımız burada fuarımızın tarım fuarımızın 13’üncüsünü düzenlenmesi hususunda emek verdiler, gayret gösterdiler. Çiftçilerimiz burada, hayvancılıkla uğraşan insanımız burada, emek veren ter döken insanımız burada. Söz yerindeyse iki tarafta alın teriyle, buradaki üreticilerimizle firma sahiplerimizle arazisinde, ahırında çalışan köylülerimiz de alın teriyle çalışıyorlar. Arkadaşlarımız sağ olsunlar iki alın teriyle uğraşan iki alın teri döken aklıyla, izanıyla söz yerindeyse emeğiyle yoğuran iki kesimi bir araya getirdiler. Daha modern tekniklerle daha kolay yöntemlerle tarıma ve hayvancılığı buluşturup, hem insanımızın işini kolaylaştırmak hem de alın terine katkı sunarak söz yerindeyse teknesindeki ekmeği bu şekilde gayretle inşallah hep beraber devam edeceğiz.”

“ARTIK TARIMDA VERİMLİLİK ÖN PLANA ÇIKTI”

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, bu yıl fuarın 13’üncü kez açıldığını belirterek, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Fuarımıza şu anda 120 katılımcı firmamız, 380 markayla burada. Yozgat tarım ve hayvancılıkta gayet başarılı bir il. Bu başarının perçinlenmesi için de makineleşme önemli. Çok kısa bir dönemde pandemi dönemi geçti. Arkasından Rusya Ukrayna Savaşı tarımın, gıdanın önemini daha önemli bir hale getirdi. Türkiye bugün 85 milyon nüfusuna yetebilen bir tarım üretimiyle dünyada önde gelen tarım ülkelerinden bir tanesi. Sadece burada alın teriyle değil, akıl teri de bir araya geliyor. Çünkü artık tarımda verimlilik ön plana çıktı. Verimlilik için de bu makineleşme çok önemli.”

Yozgat Merkez Lök Köyünden gelip, tarımda kullanılan makinaları inceleyen Ebubekir Kayıhan da, “Fiyatları çok yüksek, ekonominin bozulması fiyatları oldukça yükseltti, 300 bin avro civarında. Önceden de aynı fiyatta ama euro şu an şu günlerde yükselmesi fiyatları ikiye katladı” diye konuştu.

ÇİFTÇİYE TRAFİK KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Yozgat Tarım ve Hayvancılık Fuarında bu yıl Jandarma Trafik timi de stant açarak, çiftçileri çeşitli konularda bilgilendirdi, tarım makinalarının hareket halindeyken bulundurulması zorunlu trafik işaretlerinin tanıtımı yapıldı. Yerköy’ün Aşağı Elmahacılı köyünden bir çifti, jandarma standından aldığı bilgileri çiftçi arkadaşlarıyla paylaşacağını bildirdi. Çiftçi, “Jandarma komutanımızla görüştüm. Bir tentene çıkmış. Vatandaşlarımızı gerçekten kaza anında koruyor, ölümden. Benim de böyle bir şeye ihtiyacım var ama inşallah almaya da çalışacağım. Yerköy’de oturup kalktığım yerlerde de vatandaşlara, çiftçi kardeşlerimize bu konuları görüşeceğim” ifadelerini kullandı.