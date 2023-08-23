Yozgat’ta ANALİG Küçük Minikler Şampiyonası başladı

Yozgat’ta Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Küçük Minikler Serbest ve Grekoromen Türkiye Şampiyonluğu müsabakaları, 19 ilden 414 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu’nun, Yozgat’ta ortaklaşa düzenlediği Anadolu Yıldızlar, Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası müsabakaları açılış seremonisinin ardından başladı.

Yozgat Güreş İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı, müsabakaya 19 ilden 12 sıklette 414 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporcuların kente iki gün önce geldiğini ve kenti gezdiğini ifade eden Bölükbaşı, müsabakaya daha önceden yapılmış olan grup maçlarında ilk üç dereceyi elde etmiş sporcuların iştirak ettiğini belirtti.

Toplam 414 sporcunun müsabakalara katıldığını da dile getiren Bölükbaşı, “Serbest sitilde 203, grekoromen de ise 211 sporcumuz mindere çıkacak. Çekişmeli ve ciddi yarışmalar var. Bu çocuklarımız Türk sporunun, Türk güreşinin gelecekleri. Biz de burada görevli arkadaşlarımızla müsabakaların kurallar çerçevesinde centilmenlik içerisinde yapılması için büyük gayret gösteriyoruz. Tüm sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi. – YOZGAT