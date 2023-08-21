Yozgat’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 12 ölü, 19 yaralı (2)- Yeniden

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Sivas- Yozgat kara yolu, Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas’tan İstanbul’a giden Kamil Koç Turizm’e ait, Adem T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Adem T. ile birlikte 11 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır, 20 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sorgun ve Yozgat kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

?Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Kazanın ana sebebinin tedbirsizlik ve dikkatsizlik olduğunu söyleyen Vali Özkan “Kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum. İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek” diye konuştu.