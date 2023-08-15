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Yukatel Adana Demirspor, Arda Okan Kurtulan’ı Diyarbekirspor’a kiraladı

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Ağustos 15, 2023 21:02
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Son Güncelleme: 16.08.2023 00:05

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan’ı TFF 2. Lig takımlarından Diyarbekirspor’a kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan’ı TFF 2. Lig takımlarından Diyarbekirspor’a kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Arda Okan Kurtulan’ın Diyarbekirspor’a 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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