Yukatel Adana Demirspor, Genk ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacak

Son Güncelleme: 17.08.2023 23:33

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alan Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek’e elenmesine rağmen play-off turunda Belçika’nın Genk takımıyla mücadele edecek. Genk ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Olympiakos’a elenmişti.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Belçika’nın Genk takımıyla mücadele edecek.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alan mavi-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda sahasında 5-1 yendiği Osijek’e Hırvatistan’da 3-2 yenildi.

Tur atlayan Akdeniz ekibi, play-off turunda Belçika Ligi takımlarından Genk ile karşı karşıya gelecek.

Genk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a ilk maçta 1-0 yenildi, ikinci karşılaşmada da 1-1 berabere kalarak elendi.

Kaynak: AA



