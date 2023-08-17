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Yukatel Adana Demirspor – Osijek Maçı Hakem ve Kadroları

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Ağustos 17, 2023 17:00
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Hırvatistan’ın Osijek takımıyla Yukatel Adana Demirspor arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Opus Arena

Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson (İngiltere)

Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Briek, Bukvic, Lovric, Mierez

Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
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