Yukatel Adana Demirspor – Osijek Maçı Hakem ve Kadroları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Hırvatistan’ın Osijek takımıyla Yukatel Adana Demirspor arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Opus Arena
Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson (İngiltere)
Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Briek, Bukvic, Lovric, Mierez
Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
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