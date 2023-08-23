Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Genk ile karşılaşacak

Son Güncelleme: 23.08.2023 10:33

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. Karşılaşma, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek ve TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak. Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

KRC Genk Arena’da TSİ 21.00’de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek’i eleyerek play-off’a yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Kaynak: AA



