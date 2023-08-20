Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Yukatel Adana Demirspor’un UEFA’daki rakibi Genk, Charleroi ile 0-0 berabere kaldı
  • Cumrapostasi.com
  • Spor
  • Yukatel Adana Demirspor’un UEFA’daki rakibi Genk, Charleroi ile 0-0 berabere kaldı

Yukatel Adana Demirspor’un UEFA’daki rakibi Genk, Charleroi ile 0-0 berabere kaldı

ABONE OL
Ağustos 20, 2023 23:08
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 21.08.2023 02:01

Yukatel Adana Demirspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk, Belçika 1. Futbol Ligi’nde Charleroi ile golsüz berabere kaldı.

Yukatel Adana Demirspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk, Belçika 1. Futbol Ligi’nde Charleroi ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 4. hafta karşılaşmasında Genk, konuk ettiği Charleroi ile 0-0 berabere kaldı.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turunda Genk ile ilk maçı deplasmanda 24 Ağustos, rövanşı ise Adana’da 31 Ağustos’ta oynayacak.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.