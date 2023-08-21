Yurt dışından gelen vatandaşlar yeterince alışveriş yapmadı

MELTEM KARAKAŞ

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Safa Şen, bu yaz yurt dışından gelen vatandaşların yeterince alışveriş yapmadığını, esnafın umduğunu bulamadığını söyledi. Şen, “Dövizdeki dalgalanmalar çok ciddi manada etkiledi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız genellikle sahillerde tatillerini yapıp dönüyorlar. Kendi memleketlerine, ata memleketlerine bir iki gün ziyaretlerini yapıyorlar. Sonra tatil beldelerinde yorgunluklarını atıp çalıştıkların ülkelere geri dönüyorlar. Şehrimizde ve ülkemizde alışveriş etme ortamları çok olmuyor. Yok mu? Var. Ama istediğimiz ölçüde yok. Yazın umduğumuz ticareti şu ana kadar bulamadık” dedi.

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Safa Şen, bu yaz yurt dışından Türkiye’ye tatil için gelen gurbetçi vatandaşların yeteri kadar alışveriş yapmadığını ifade etti.

“UMDUĞUMUZ ALIŞVERİŞİ YAPMADILAR”

Ali Safa Şen konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlar yaz sezonunda ülkemize, şehrimize geliyorlar. Birtakım alışverişlerini ihtiyaçlarını ülkemizin kaliteli ürünlerinden tedarik ederek yurt dışına götürüyorlar. Geçtiğimiz yıllarda çok ciddi manada şehrimizin, ülkemizi ekonomisine katkı koyuyorlardı. Ama maalesef bu sene Avrupa’nın da ekonomik şartlarındaki sıkıntılardan dolayı şehrimizden edindiğim izlenime göre diğer şehirlere de gurbetten gelen vatandaşlarımız çok az. Ama gelenler de yeteri kadar alışverişlerini yaptılar. Umduğumuzu bulduk mu gurbetçi vatandaşlarımızdan? Maalesef umduğumuz ticareti bulamadık. Umduğumuz alışverişi yapmadılar.

“YAZIN UMDUĞUMUZ TİCARETİ ŞU ANA KADAR BULAMADIK”

Biz yaz sezonunda yapacağımız ticaretle kışı daha rahat geçiriyorduk gerek düğünlerle gerek yurt dışından gelen vatandaşlarımızın alışverişleriyle. Ama bu sene yurt dışından gelen vatandaşlarımızın yaptığı giysi alışverişleri bizi çok tatmin etmedi. Umduğumuz şekilde alışverişleri olmadı. Düğünlerde de umduğumuz ticaret olmadı zaten. Ama kışa göre yaz daha hareketli olduğu için, ama önümüzdeki senenin kış ticaretini, kış ihtiyaçlarını karşılar mı? Çok zor. Yazın umduğumuz ticareti şu ana kadar bulamadık.

“İSTEDİĞİMİZ ÖLÇÜDE YOK”

Dövizdeki dalgalanmalar çok ciddi manada etkiledi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız genellikle sahillerde tatillerini yapıp dönüyorlar. Kendi memleketlerine, ata memleketlerine bir iki gün ziyaretlerini yapıyorlar. Sonra tatil beldelerinde yorgunluklarını atıp çalıştıkların ülkelere geri dönüyorlar. Şehrimizde ve ülkemizde alışveriş etme ortamları çok olmuyor. Yok mu? Var. Ama istediğimiz ölçüde yok. Geçtiğimiz yıllarda gurbette çalışan vatandaşlarımızın yoğunluğu çok fazlaydı. Yurt dışında da artık ekonomik darlık, her ülkenin kendine göre ekonomik sıkıntıları var. Orada yaşayan vatandaşların da ekonomik sıkıntıları var. Orada kazandıkları paraları burada çok rahat harcamıyorlar.

“VATANDAŞLARIMIZ DA EKONOMİK SIKINTI ÇEKMEYE BAŞLADILAR”

Esnafımızın işlerinin iyi olması tabii ki vatandaşlarımızın gelir seviyeleriyle direkt orantılı. Şu anda vatandaşlarımız da ekonomik sıkıntı çekmeye başladılar. Ülkemizde bildiğiniz gibi 16 milyon 500 bin civarında emekli var. Bu emekliler de günlük hayatımızda çok ciddi alışverişte yer tutuyorlar. Dolayısıyla emekli aylıklarında sıkıntı var. Çalışan işçilerimizin memurlarımızın da aldığı maaşlar günlük ihtiyaçlarına anca yetiyor. Dolayısıyla bu esnafımızın ticaretini etkiliyor. Ürünlerde fiyat artışı var. Son beş altı yıldır esnafımızın kazandığı, yaptığı ticarette de karlılık makası çok düştü. Aldığı fiyatla sattığı rakam arasında fark bir hayli düştü. Evi kira olan da var. Dolayısıyla kazandığı parayla bu ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Esnafımıza alışverişe gelen vatandaşlarımızın da bu tür ihtiyaçları, kiminin ev kirası var, kimi çocuklarını okutuyor. Günlük ihtiyaçları çok fazla olduğundan dolayı gelir gideri karşılayamıyor. Alışverişte de minimum seviyede tutuyor.”