Zafer Ultra Maratonu, Cumhuriyet’in 100. yılında sanal platformda gerçekleştirilecek

Son Güncelleme: 21.08.2023 10:19

Nef Vakfı tarafından düzenlenen Zafer Ultra Maratonu, 15-30 Ağustos tarihleri arasında sanal olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar, uygulama yardımıyla koştukları mesafeleri sisteme yükleyerek yarışa katılabilecekler. Bu yıl, maratonun rotası Afyon-İzmir arasında olacak ve koşucular, yaklaşık 295 kilometrelik bu rotada koşabilecekler. Kayıt yaptıran katılımcılar, yaptıkları mesafeleri Nef Vakfı’nın sistemine yükleyebilecekler.

Zafer Ultra Maratonu, Cumhuriyet’in 100. yılında sanal platformda küresel çapta gerçekleştirilecek.

Nef Vakfı tarafından 15-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek sanal yarışta, katılımcılar uygulama yardımıyla koştukları mesafeleri sisteme yükleyecek.

Katılımı Türkiye dışına taşıyarak tüm dünyaya yaymak için sanal olarak gerçekleştirilecek Zafer Ultra Maratonu’nda koşucular yaklaşık 295 kilometrelik Afyon- İzmir rotasında koşabilecekler.

Zafer koşusunda yer almak isteyenler, internet üzerinden kayıt yaptırıp, sanal koşuya katılarak yaptıkları mesafeleri Nef Vakfı’nın sistemine yükleyebilecekler.

Kaynak: AA



