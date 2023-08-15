Zaha’nın top kontrolüne Icardi ve Meretens’ten tepki

Son Güncelleme: 16.08.2023 00:01
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın sahasında Olimpija’yı konuk ettiği maçta oyuna sonradan giren Wilfried Zaha’nın topu kontrol edememesi üzerine yedek kulübesinde oturan Icardi ve Meretens gülerek tepki verdi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Galatasaray’ın Kayseri maçına çıktığı yedeklerin toplam değeri 90 milyon euroyu buldu
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