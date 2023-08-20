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Zaniolo’nun yeni takımı Aston Villa, Everton’u 4-0 mağlup etti

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Ağustos 20, 2023 16:41
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Son Güncelleme: 20.08.2023 19:40

İngiltere Premier Lig’de Aston Villa, konuk ettiği Everton’u 4-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig’de Aston Villa, konuk ettiği Everton’u 4-0 mağlup etti.

Premier Lig’in ikinci haftasında, Aston Villa, 18. dakikada John McGinn, 24. dakikada Douglas Luiz, 51. dakikada Leon Bailey, 75. dakikada Jhon Duran’ın golleriyle Everton’u 4-0 yendi.

Galatasaray’dan Aston Villa’ya 2 gün önce transfer olan İtalyan hücum oyuncusu Zaniolo, maçı tribünden takip etti.

Kaynak: AA
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