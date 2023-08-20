Zaniolo’nun yeni takımı Aston Villa, Everton’u 4-0 mağlup etti

Son Güncelleme: 20.08.2023 19:40
İngiltere Premier Lig’de Aston Villa, konuk ettiği Everton’u 4-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig’de Aston Villa, konuk ettiği Everton’u 4-0 mağlup etti.
Premier Lig’in ikinci haftasında, Aston Villa, 18. dakikada John McGinn, 24. dakikada Douglas Luiz, 51. dakikada Leon Bailey, 75. dakikada Jhon Duran’ın golleriyle Everton’u 4-0 yendi.
Galatasaray’dan Aston Villa’ya 2 gün önce transfer olan İtalyan hücum oyuncusu Zaniolo, maçı tribünden takip etti.
Kaynak: AA
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