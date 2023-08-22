Ziraat Bankkart, Kübalı Camejo’yu yeniden kadrosuna kattı

Son Güncelleme: 22.08.2023 12:16
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, kadrosunu Kübalı smaçör Oreol Camejo ile güçlendirdi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, kadrosunu Kübalı smaçör Oreol Camejo ile güçlendirdi.
???????Camejo, 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşadığı kırmızı-beyazlı formayı yeniden giyecek.
2,07 metre boyundaki 1986 doğumlu tecrübeli oyuncu, 2019-2020 yılında Rusya Süper Ligi’nin en iyi smaçörü seçilmişti.
Kaynak: AA
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