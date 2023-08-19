Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıdan kaçarken kaza yapan kişi hastaneye kaldırıldı.
Güney Mahallesi Şehit Er Turan Aksu Caddesi’nde bir marketten alışveriş yapan O.Ç. otomobiline bindi.
Bu sırada kimliği belirsiz kişi, O.Ç’nin aracına ateş etti.
Saldırıdan kaçmaya çalışan O.Ç’nin kullandığı otomobil, yolun kenarındaki evin çatısına devrildi.
Araçtan inip koşarak bölgeden uzaklaşan yaralı O.Ç. daha sonra sevk edilen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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Silahlı saldırıdan kaçarken otomobiliyle evin çatısına devrildi
Zonguldak’ta silahlı saldırıdan kaçarken otomobiliyle kaza yapan kişi yaralandı
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