Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Aralık Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
DÜNYA30 Kasım 2023
1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
Konya’da Filistinlilere destek amacıyla toplu iftar düzenlendi
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