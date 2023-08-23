13 Yaşındaki Kız Öğrenci Otobüs Kazasında Hayatını Kaybetti

13 yaşındaki Fernanda Pacheco, otobüs penceresinden dışarı çıkarak direğe çarpması sonucu dehşet verici bir otobüs kazasında hayatını kaybetti.

Fernanda Pacheco, geçen Çarşamba günü Nova Friburgo şehrinde bir toplu taşıma otobüsünde okuldan eve dönüyordu. Araç hareket halindeyken Pacheco, otobüsün sol tarafındaki pencereden başını çıkardı.

Bu sırada dar ve iki yönlü bir cadde üzerinde seyreden otobüs, sağ tarafta park eden araçlara çarpmamak için manevra yaparken Pacheco’nun başı direğe çarptı. Otobüs içindeki diğer yolcular hemen şoförü uyardı, otobüs durdu ve olay yerine yetkililer çağrıldı. İtfaiye ekipleri geldiğinde Pacheco’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Pacheco, özel bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Nova Friburgo Eğitim Bakanlığı, “Beklenmedik ve trajik durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz” dedi. Professor Carlos Côrtes Devlet Okulu’ndaki dersler iki gün süreyle askıya alındıktan sonra Pazartesi günü tekrar başladı.

Kazanın yaşandığı otobüsün işletmecisi Nova Faol, “Tüm destek ekiplerimiz olaya dahil edildi ve kaçınılmaz rahatsızlığı en aza indirme taahhüdümüzü yineledik” şeklinde açıklama yaptı.