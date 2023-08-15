16 Ağustos Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?

Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 16 Ağustos günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Ağustos Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
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