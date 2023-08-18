18 Ağustos 2023 Baraj Doluluk Oranları

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 18 Ağustos 2023 Cuma bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 18 Ağustos 2023 Cuma bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

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18 AĞUSTOS 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

18 Ağustos 2023 günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %42.76 ‘dır. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim – ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.