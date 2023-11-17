Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 18 Kasım günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Kasım Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
18 Kasım Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Kasım Konya su kesintisi listesi!
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