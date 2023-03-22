18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NİN 108. YIL DÖNÜMÜ

Konya,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya’da düzenlenen tören, Şehitlik Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Şehitlik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenciler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Kur’an-ı Kerim okundu.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün’ün annesi Sıdıka Gün, hem gururlu hem de hüzünlü olduğunu belirterek, “Çanakkale’de ve farklı zamanlarda şehit olan tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bir annemiz “Oğlum git, vatanın, bayrağın, ezanların dinmemesi için şehit ol, gelme” demiş. Ne mutlu biz de yavrularımızı şehit verdik, o gururla yaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Mevlana Kültür Merkezi’nde devam eden programda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program video gösteriminin ardından öğrenciler tarafından sergilenen tiyatro gösterisiyle sona erdi.AA