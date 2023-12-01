Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?

2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?

ABONE OL
Aralık 1, 2023 21:11
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 2 Aralık günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Aralık Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.