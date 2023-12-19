Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. 20 Aralık Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
DÜNYA19 Aralık 2023
20 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
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