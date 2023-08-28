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20 bin TL maaşla işçi bulunamayan meslek! Ustasının maaşı 50 bin lirayı geçiyor

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Ağustos 28, 2023 08:01
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‘Altın bilezik’ denilen mermercilik mesleğinde çalışılacak işçi bulunamıyor. Konya’da mermerciler 20 bin TL maaşla çalıştıracak çırak arıyor. Ekonomik getirisi yüksek bu mesleğin ustalarının maaşı 50 bin lirayı geçiyor. Mermerciler ise bu mesleği gençlerin ağır ve tozdan dolayı tercih etmediğini söylüyor.
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