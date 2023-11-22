Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 23 Kasım günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Kasım Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
DÜNYA22 Kasım 2023
23 Kasım Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
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