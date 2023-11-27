28 Kasım Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?

Konya’da elektrik ne zaman gelecek? 28 Kasım günü Konya’nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Kasım Konya’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya’ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
DÜNYA28 Kasım 2023
DÜNYA28 Kasım 2023
DÜNYA28 Kasım 2023
DÜNYA28 Kasım 2023
DÜNYA28 Kasım 2023
DÜNYA28 Kasım 2023
DÜNYA28 Kasım 2023
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