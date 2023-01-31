EGZOTİK YAĞLAR

Kakao Yağı (Cocoa Butter), kakao çekirdeklerinden elde edilen bitkisel yağdır. Palmitik ve stearik asitler gibi yüksek oranda doymuş yağ asidi oranı nedeniyle oda sıcaklığında katı hale gelmektedir. Fizikokimyasal değerleri nedeniyle, kakao yağı çikolata, kozmetik, eczacılık ürünlerinin üretiminde kullanılır. Ancak kakao yağına olan talebin artmasıyla birlikte, fiyatı artmakta ve dolayısıyla üreticiler aynı işlevi görecek alternatif yağlara ihtiyaç duymaktadır. Bu sorunları çözmek için kakao yağına benzer bitkisel yağ formülasyonları üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Mango, shea, sal, kokum, illipe ve/veya karışım yağları Fraksiyone, hidrojene veya interesterifiye edilerek bu kapsamdaki alternatif yağlar üretilmektedir. Bunlar Kakao Yağı Muadiller (CBR), kakao yağı eşdeğerleri (CBE) ve kakao yağı ikame ediciler (CBS) olarak adlandırılmaktadır.

Kakao yağı,kakao tozu ve kakao likörü uzun vadede maliyet anlamında tüm kullanıcıları zorlamaya devam edecektir.

Yukarıda yer alan grafik, son 5 yıl içerisinde kakao çekirdek borsasının hareketini gösteriyor. Ne kadar keskin inişler ve çıkışlar olduğu net görülüyor.Arz/talep dengesi dahilinde işleyen bir piyasada bu şekilde dramatik hareketler oluşmaz. Kısaca söylemek gerekirse;kakao çekirdek borsası, yatırımcılar için bir spekülasyon noktasıdır ve kabaca toplam alıcıların %25’i bu spekülatörlerden(Fiili alım yapmıyorlar) oluşuyor. Diğer kazanç enstrümanlarından ( faiz,bono,tahvil vb.) tatmin edici bir kar elde edemedikleri takdirde,yatırımlarının çoğunu kakao çekirdek borsasına getirip,fiyatı olmadık noktalara çıkarabiliyorlar.Normal koşullarda da, bu spekülatörler kakao çekirdek borsasında daima pozisyon alıyorlar.Bundan sebep, her an ciddi bir risk barındırıyor. Tüm dünya kakao türevlerine alternatif arayışı içerisinde(özellikle Avrupa ) ve yukarıda kısaca anlattığım vaziyet gösteriyor ki bu arayışlarında haksızda sayılmazlar.

Egzotik yağlar

Bu noktada kakao yağı kullanıcılarının imdadına egzotik yağlar yetişiyor.Hiç bir yağ kakao yağıyla aynı bileşime tek başına sahip olmamasına karşın aynı gliseritleri ayrı ayrı içeren yağlar bulunmaktadır. Özellikle shea,sal,kokum,mango ve illipe kakao yağına alternatif oluşturabilecek yağlar olarak ön plana çıkıyor.Örneğin hurma (palm) yağı POP içerir ve bu trigliserit diğerlerinden fraksiyonlama ile ayrılabilir.Shea ve sal yağları StOSt içerir.İllipe yağı ise genellikle POSt içerir. Bu yağları uygun oranlarda karıştırmak suretiyle ihtiyaca göre farklı kakao yağı alternatifleri üretilebilir.

Kakao Yağı Eşdeğeri (Cocoa Butter Equivalent )

Cocoa Butter Equivalent yağları “Non Lauric” bazlı yağlardır.Genellikle Shea Yağı, Palm Yağı, İllipe Yağı, Kokum Yağı veya Mango yağlarından elde edilmektedir.Erime profili Kakao Yağı ile eşdeğerdir ve kullanımı maliyet avantajı sağlar.

Kakao Yağı Muadili (Cocoa Butter Substitute )

Cocoa Butter Substitues yağları “Lauric” bazlı yağlardan oluşmaktadır.Lauric yağlar Palm Çekirdeği ve Hindistan Cevizi’nden elde edilmektedir.

Kakao Yağı İkame (Cocoa Butter Replacer)

Cocoa Butter Replacer yağları “Non Lauric” bazlı yağlardır.Genellikle Palm Yağı, Soya Yağı veya Rapeseed Yağından elde edilmektedir.

Kakao Yağı İyileştirici (Cocoa Butter Improver)

Cocoa Butter Improver yağları “Non Lauric” bazlı yağlardır.Genellikle Shea Yağı, Palm Yağı, İllipe Yağı, Kokum Yağı veya Mango yağlarından elde edilmektedir.Kakao yağından daha sert bir yağdır (erime sıcaklığı daha yüksektir) ve kullanımı maliyet avantajı sağlar. Isıya dayanıklılığı arttırır.

Her ne kadar kakao yağına alternatif oluşturulmuş gibi gözükse de, hala mevzu bahis tropikal yağ tedarik süreçlerinin sürdürülebilirliği tartışma konusu. Zira sal,kokum,mango ve illipe özelinde henüz arz kanadının yeterli seviyede olmadığını düşünüyorum.Bu yüzden kakao yağı talebini bir anda düşürecek bir operasyon ağı henüz yok ama ilerisi için umut vadediyor.Bu tropikal yağlar, kakao yağına alternatif olmasının yanı sıra, kozmetik sanayisi için de büyük önem taşıyor. Diğer tropikal yağlara oranla, hem maliyetinin uygun olması hem de tedarik sürecinin daha sağlıklı ve sürdürülebilirliği bakımından shea yağı bir adım öne çıkıyor.Halihazırda kozmetik ve sabun sanayinde yaygın olarak kullanılan shea yağına yönelik talebin artacağı öngörüsü hakim.

Kozmetik sanayisi için Shea yağı

Özellikle son yıllarda cilt bakım ürünlerinde sıklıkla karşımıza çıkan shea yağı aslında hayatın pek çok alanında kullanılan doğal bitkisel bir yağ. Doğal yağlar vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlaması nedeni ile oldukça önemli. Günümüzün en popüler bitkisel yağlarından olan bu yağ hem doğal cilt hem de saç ürünlerinde sıklıkla kullanılıyor.

● Shea Yağı, cildi besleyerek berraklığını artıran ve kuruluk, lekeler, koyu lekeler, renk değişimleri, çatlaklar ve kırışıklıklar gibi sorunları gözenekleri tıkamadan çözen bir “cilt süper gıdası” olarak bilinir.

● Saçta kullanılan Shea Yağı, kökten uca nemlendirir ve besler, kuruluk ve kırılganlığa karşı korur, hasarları ve koşulları yapışkan bir kalıntı bırakmadan onarır.

● Masajlarda kullanılan Shea Yağı, cilt elastikiyetini ve esnekliğini destekler, kolajen üretimini artırır ve cilt hücrelerinin yenilenmesini desteklerken dolaşımı artırır. Eklem ağrısını ve romatizmayı hafifletebilir, ağrıyı hafifletebilir ve çatlakları azaltabilir.

● Tıbbi olarak kullanılan Shea Yağı, cildi tahriş eden ve akneye neden olan bakterilerin ciltte kalmasını engeller, burun tıkanıklığını giderir ve cildi sert çevresel etkenlerden koruyan bir bariyer oluştururken yara iyileşmesini kolaylaştırır.

Bitkisel olması en önemli özelliği konumunda. Hayatımızın her aşamasını zaptetmiş kimyasallardan arınmak için çok iyi bir tercih olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki süreçte shea yağını daha çok duyacaksınız.