ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan’dan sonra Vietnam’a ziyarette bulunacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Hindistan’daki G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye ziyarette bulunacağı açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 9-10 Eylül’de Hindistan’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gideceği belirtildi. Açıklamada, “Biden, ABD ile Vietnam arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını ele almak üzere Genel Sekreter Nguyen Phu Trong ve diğer önemli liderlerle bir araya gelecek. Liderler, teknoloji ve inovasyon odaklı bir Vietnam ekonomisinin büyümesini teşvik etme fırsatlarını araştıracak. Eğitim değişimleri yoluyla toplumlar arası bağlarımızı genişletme, iklim krizi ile mücadele, bölgede barış, refah ve istikrarın artırılması konuları tartışılacak” ifadeleri kullanıldı.

Biden, daha sonra eşi Jill Biden ile 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının 22. yıldönümünü anmak için ordu mensupları ve aileleriyle birlikte anma törenine katılmak üzere Alaska’ya gidecek. – WASHINGTON