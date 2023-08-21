ABD Büyükelçiliği, Belarus’a seyahat uyarısı yaptı

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği tarafından ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat etmemeleri ve Belarus’u derhal terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği seyahat uyarısı yayınladı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat etmemeleri ve Belarus’u derhal terk etmeleri çağrısında bulunuldu. Litvanya’nın 18 Ağustos’ta Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarını kapattığı hatırlatılan açıklamada, diğer sınır kapılarının açık olduğu belirtilerek, ABD vatandaşlarından Belarus’tan Litvanya ve Letonya üzerinden veya uçakla ayrılmaları istendi. ABD vatandaşlarının Belarus’tan karayoluyla Polonya’ya girmelerine izin verilmediği aktarılan açıklamada, ” Rusya’ya veya Ukrayna’ya seyahat etmeyin” denildi.

ABD Büyükelçiliği, yayınladığı uyarı için gerekçe olarak Belarus yetkililerinin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını kolaylaştırmaya devam etmesini, Rus askeri güçlerinin Belarus’a yığınak yapmasını, yerel yasaların keyfi uygulanmasını, iç karışıklık potansiyelini, gözaltı riskini ve büyükelçilik hizmetlerinin sınırlı olmasını gösterdi. – MİNSK