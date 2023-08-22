ABD, Çinli yetkililere vize kısıtlaması uygulayacak

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde yerli etnik azınlığa mensup yaklaşık 1 milyon çocuğun yatılı devlet okullarında zorla asimilasyona maruz kalmasına neden olan Çinli yetkililere vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Çin’in söz konusu uygulamalarının Tibet’in dil, kültür ve dini geleneklerini yok etmeyi amaçladığı savunuldu.

Tibetli çocukların zorla devlet okullarında asimilasyona maruz bırakılması uygulamasına son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, “Müttefikler ve ortaklarımızla bu eylemlere dikkat çekmeye ve şeffaflığı teşvik etmeye devam edeceğiz.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının çocukları asimilasyona zorlayan Çinli yetkililere vize kısıtlaması uygulama kararı aldığı bildirildi.

BM uzmanları uyarmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde yerli etnik azınlığa mensup yaklaşık 1 milyon çocuğun ailelerinden ayrılarak devlete ait yatılı okullarda kültürel asimilasyona maruz kaldığını bildirmişti.

Tibetli azınlıktan çocukların, ortak dil olan Mandarin Çincesindeki zorunlu eğitime tabi tutuldukları, geleneksel dil ve kültürleriyle ilişki kuramadıklarına vurgu yapan uzmanlar, devlet okullarının eğitimde Tibet diline, tarihine ve kültürüne yeterince yer vermediğini kaydetmişti.

Söz konusu politikaların, Tibet halkının eğitim, dil ve kültürel hakları ile din ve inanç özgürlüğünü zedelediği, ayrımcılığın yasaklanması ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Tibetli kimliğinin, hakim Han Çinlisi çoğunluğun kültürüne zorla asimilasyonuna yönelik olduğu görülen bu politikadan endişeliyiz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.