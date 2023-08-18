ABD, Danimarka ve Hollanda Ukrayna’ya F-16 Savaş Uçakları Göndermeyi Onayladı

ABD, Danimarka ve Hollanda’nın Ukrayna’ya Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları göndermesini onayladı.

ABD, Rusya’ya karşı savunma gücünü arttırmak amacıyla Ukrayna’ya Amerikan yapımı F-16 gönderilmesine onay verdi. ABD’li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Danimarkalı ve Hollandalı mevkidaşlarına Ukrayna’ya F-16 gönderilmesine yönelik taleplerinin onaylanması konusunda güvence veren mektuplar gönderdiği ifade edildi. ABD tarafından alınan karara göre Danimarka ve Hollanda, Ukraynalı pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından savaş uçaklarını ülkeye gönderecek.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Washington’un Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları gönderilmesine yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Konuyu Avrupalı ortaklarımızla daha detaylı görüşeceğiz” dedi.

Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen ise yaptığı açıklamada, konuyu yakın müttefiklerle görüştüklerini ve yakın zamanda daha somut adımlar atılmasını beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi almalarını onaylamış, Danimarka’da 11 ülke tarafından Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmeye başlanmıştı. Danimarka ve Hollanda, pilotların eğitilmesi, uçakların bakımı ve Ukrayna’ya F-16 gönderilmesi gibi uluslararası çabalara öncülük ediyor. – WASHINGTON