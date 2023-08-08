ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nijer’de Askeri Cunta Yetkilileriyle Görüştü

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Nijer’in başkenti Niamey’de askeri cunta yetkilileriyle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Nuland, Nijer’in kendi anayasal düzenine saygı göstermemesi halinde nelerin tehlikeye gireceğini açıklamak üzere Nijer sivil toplumuyla ve Nijer’de iktidarı elinde bulunduran grubun üyeleriyle ayrı ayrı bir araya geldi” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland’ın Nijer ziyaretine ilişkin bilgileri paylaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Nijer’deki gelişmelerden duyduğumuz derin endişeyi ve demokrasi ile anayasal düzeni destekleme konusundaki kararlılığımızı ifade etmek üzere Niamey’e gitti. ABD, Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, ailesi ve iktidarı ele geçirmeye yönelik anayasa dışı girişimin bir parçası olarak gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaya devam etmektedir. Nuland, Nijer’in kendi anayasal düzenine saygı göstermemesi halinde nelerin tehlikede olduğunu açıklamak üzere Nijer sivil toplumuyla ve Nijer’de iktidarı ele geçiren grubun üyeleriyle ayrı ayrı bir araya geldi. Buna Nijer halkının yüz milyonlarca dolarlık ekonomik ve güvenlik desteğini kaybetme ihtimali de dahildir. Olumsuz siyasi gelişmelerle ilgili endişelerimizi göz önünde bulunduran Amerika Birleşik Devletleri, Nijer Hükümeti’ne yönelik bazı yardımları, durum akışkanlığını korurken durdurma kararı almıştır. Durum geliştikçe, ABD bir değerlendirme yapacak ve yürürlükteki tüm ABD yasal kısıtlamaları ve politika hedefleriyle tutarlılığı sağlamak için yardım kılavuzumuzu güncelleyecektir. ABD’nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da dahil olmak üzere Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın temas halinde kalacağının altını çizdi.”