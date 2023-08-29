ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu kınadı

Son Güncelleme: 29.08.2023 03:48

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu şiddetle kınadıklarını belirtti. Blinken, Rus işgal yetkililerinin Kırım Tatarlarına yönelik devam eden zulmünü kınadıklarını ve Kırım’daki tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Kırım Tatarlarına yönelik tutumunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

Blinken, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “ABD, yeni bir kitlesel tutuklama ve gözaltı dalgası da dahil olmak üzere, Rus işgal yetkililerinin Kırım Tatarlarına yönelik devam eden zulmünü şiddetle kınıyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın, Kırım Tatarlarına yönelik tutumuna ve Ukrayna’yı işgaline son vermesi gerektiğini kaydeden Blinken, Kırım’daki tüm siyasi tutsakların da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA



