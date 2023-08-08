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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nijer’deki Darbe Konusunda Umutlu Ama Gerçekçi

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Ağustos 8, 2023 20:57
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Nijer’de askeri darbeden anayasal düzene dönülmesi konusunda “hala umutlu” olduklarını belirterek, “Ama aynı zamanda çok gerçekçiyiz.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısına gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, Nijer’de “hala farklı bir sonuca ulaşmak için” diplomatik yolları denemeye devam ettiklerini, ev hapsine alınan “Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un serbest bırakılmasını ve insanların görevlerine devam etmesini umduklarını” belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Hala umudumuz var ama aynı zamanda çok gerçekçiyiz” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Vekili ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland’ın, 7 Ağustos’ta, Nijer’de askeri darbenin başındakilerle yaptığı görüşmelere değinen Miller, kıdemli diplomatın muhataplarına, “anayasal düzene dönülmemesinin sonuçları olacağını” açık bir dille aktardığını söyledi.

Miller, “Cunta liderlerine, anayasal bir düzene geri dönmezlerse, onlara sağladığımız yardımla ilgili sonuçların olacağını çok net bir şekilde belirttik. Onlara sağladığımız yüz milyonlarca dolarlık yardım bu noktada devreye girmeye hazır değil. Çünkü demokrasiye dönüşü sağlamaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Nijer halkının anayasal düzene dönüşü desteklediğini belirten Miller, “Bu yüzden baskı yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Nijer’deki darbe

Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz’da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.???????
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