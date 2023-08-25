ABD, Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore’nin uydu yerleştirme girişimini kınadı

ABD, Güney Kore ve Japonya dışişleri bakanları, Kuzey Kore’nin balistik füze teknolojisini kullanarak yörüngeye uydu yerleştirme girişimini kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Antony Blinken’ın Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ve Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanların, Kuzey Kore’nin balistik füze teknolojisini kullanarak yörüngeye uydu yerleştirme girişimini şiddetle kınadıkları belirtildi.

Bu girişimin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali anlamına geldiği ve Kuzey Kore’nin bölgenin istikrarını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Kuzey Kore’nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarına yönelik gelir ve tedarik faaliyetlerini önlemek amacıyla uluslararası topluluğa birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

Bakanların, Kuzey Kore’nin eylemleri karşısında yakın üçlü müzakereleri sürdüreceklerini teyit ettikleri bildirildi.

Blinken’ın, Japonya ve Güney Kore’nin savunmasında ABD’nin taahhütlerini yeniden tasdik ettiği vurgulandı.