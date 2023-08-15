ABD Halkı, Hawaii’deki Orman Yangınına Müdahaleye Öfkelendi

LONDRA, 15 Ağustos (Xinhua) — The Guardian, ABD halkının, Hawaii’deki son orman yangınına müdahaleye yönelik öfkesinin giderek arttığını belirtti. Modern ABD tarihinde yüzyılı aşkın bir sürenin en ölümcülü olan yangın en az 99 kişinin ölümüne yol açtı.

İngiliz gazetesi Pazar günkü haberinde, “Bölge sakinleri uyarı eksikliğinin yanı sıra, yangının neden olduğu sorunlarla boğuşmaya devam eden mağdurlar için hızlı ve etkili bir müdahale sağlayacak planların neden yapılmadığını sorguluyor” ifadesini kullandı.

Haberde, yangının çıkmasından günler önce, hava tahminlerinin kuvvetli rüzgar ve düşük nemin tehlikeli yangın koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğu hatırlatıldı.

Haberde ayrıca, “kamu güvenliği için yapılacak elektrik kesintilerinin”, elektrik altyapısının neden olacağı yangın risklerini azaltmaya yardımcı olabileceği ancak “Hawaii Elektrik İdaresi’nin böyle bir stratejiyi yangınları önleme planının bir parçası olarak benimsemediğine” işaret edildi.

Yangın önleme ve kurtarma çalışmaları yapan kar amacı gütmeyen bir kurum olan Hawaii Orman Yangını Yönetim Örgütü’nün Eş Başkanı Andrea Barretto, örgütün neredeyse on yıl önce bölge halkı için bir hazırlık planı yayımladığını söyledi.

Gazetenin aktardığına göre, kaynakların yetersiz ve toplumun büyük ölçekli yangınlarla başa çıkma konusunda deneyimsiz olduğunu söyleyen Barretto, “Kağıt üzerinde bir planınız olabilir ancak bunu hayata geçirmediğiniz sürece etkili bir uygulamaya dönüşeceği anlamına gelmez” dedi.