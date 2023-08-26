ABD, Japonya’nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki atık su tahliyesini destekliyor

ABD, Japonya’nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki atık suyu tahliye sürecinde sergilediği “işbirlikçi, açık ve şeffaf” tutumun tatmin edici olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki işlenmiş radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Japonya’nın Fukuşima Dai-içi sahasının yönetimi ve işlenmiş suyun tahliyesinde açık ve şeffaf davranarak süreçte Hint Pasifik bölgesindeki taraflar, bilim insanları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.

İşlenmiş suyun tahliyesinin UAEA’nın nükleer güvenlik standartlarını karşıladığı hatırlatılan açıklamada, Japonya’nın tahliye süreci yönetiminin tatmin edici olduğu kaydedildi.

Japonya, 24 Ağustos’ta Fukuşima’daki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya’da 2011’deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos’ta başlandığı bildirilmişti.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024’e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz’da yayımladığı raporda, Japonya’nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın “ihmal edilebilir düzeyde” olduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki 4 nükleer reaktörden 3’ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi “tahliye bölgesi” ilan edilmişti.