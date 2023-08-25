ABD, KDC ve Ruanda vatandaşlarını yaptırım listesine aldı

ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki (KDC) çatışmalarda sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 6 KDC ve Ruanda vatandaşını yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım uygulanan söz konusu kişilerin KDC’nin doğusundaki çatışmalara katkı sağladığı ve 5,5 milyon insanın göç etmesinden sorumlu olduğu belirtildi.

Yaptırım listesine alınanlar, KDC vatandaşları Tuğgeneral Andrew Nyamvumba ve Bernard Byamungu ile Ruanda vatandaşları Apoilinaire Riaxizimana, Sebastian Uwimbabazi, Ruvugayimikore Protogene ve Albay Salomon Tokolonga olarak açıklandı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında general ve albay rütbesindeki kişilerin olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bugünkü yaptırımlar, ABD’nin krizi çözme ve vahim insani duruma çözüm bulma çabalarını gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan açıklamada, insan hakları ihlallerinden tüm tarafların sorumlu olduğu kaydedildi.

Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi’nin (M23) Kasım 2021’de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.