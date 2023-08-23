ABD, Kuzey Kore’ye seyahat için ABD pasaportunu kullanmayı yasaklamayı uzattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2017’de yürürlüğe giren ve o tarihten bu yana her yıl yenilenen Kuzey Kore’ye seyahat için ABD pasaportunun kullanılmasını yasaklayan kararı 31 Ağustos 2024’e kadar uzattığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının kararı, nükleer ve balistik füze programları ve Kuzey Kore’ye “izinsiz ve yasa dışı” girdiği belirtilen ABD’li asker Travis King’in durumunun belirsiz olması nedeniyle Kuzey Kore ile “gerilimin arttığı” bir dönemde geldi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından imzalanan genelgede, hususi izin alınmadığı sürece Kuzey Kore’ye gitmek isteyen Amerikan vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 31 Ağustos 2024’e kadar uzatıldığına yer verildi.

Kuzey Kore’de Amerikan vatandaşlarının tutuklanma ve uzun süreli alıkonma gibi risklere maruz kalabilecekleri gerekçesiyle bu kararın alındığı aktarılırken, “ABD pasaportu ile Kuzey Kore’ye seyahat etmek mümkün olmayacak. Bu ülkeye seyahat etmek isteyen kişilerin özel izin alması gerekecek.” ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore’ye seyahat için ABD pasaportunun kullanılmasının yasaklanması, Kuzey Kore’nin gözetimi altındayken ağır yaralanan Amerikalı öğrenci Otto Warmbier’in ölümünün ardından 2017’de dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından başlatılmıştı.